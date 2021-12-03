ВАКС відпустив за кордон на хокей обвинуваченого в рекордному хабарі від Злочевського

Андрій Кіча, фото Xsport.ua

Колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічу відпустили у Польщу судити міжнародний хокейний матч. Він є одним із обвинувачених у справі про рекордний хабар колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Дозвіл виїхати за кордон Кічі вчергове надала судова колегія Вищого антикорупційного суду у складі Лесі Федорак, Ігоря Строгого під головуванням Віктора Маслова, передає в п’ятницю, 3 грудня, видання “Лівий берег”.

З 14-го по 20 грудня обвинувачений покине Україну для участі в турнірі.

У червні 2020 року за ексдиректора з правових питань компанії Burisma Group Андрія Кічу було внесено заставу у понад 40 млн грн. Цей запобіжний захід чинний до 20 грудня. Прокурор клопотатиме про його продовження.

Кіча – міжнародний хокейний арбітр. Нагадаємо, що 21 жовтня ВАКС його вже відпускав в Угорщину для суддівства хокейного матчу. Він не порушив покладені на нього обов’язки та повернувся. Також відомо, що він не пропустив жодного судового засідання, які призначались заздалегідь.

Цього разу під час суддівства міжнародного чемпіонату рефері отримують бали, які впливають на їх світовий рейтинг.

“З урахуванням ситуації, це важливе покращення мого матеріального стану”, – додав підозрюваний.

Водночас, прокурор САП Андрій Перов заперечував проти надання дозволу виїхати за кордон: “Мають бути виключні обставини. Є запрошення взяти участь, але немає відомостей, що присутність Кічі обов’язкова. Необхідність покинути Україну, коли мають продовжуватись строки дії обов’язків, може негативно вплинути на хід кримінального провадження”.

Проте, обвинувачений переконав суд, що змагання з хокею статусні та співмірні з поєдинком в Угорщині. За його словами, якщо не прийме участь цього разу, то втратить і кваліфікацію, і категорію, і не буде запрошеним на чемпіонат світу.

Як наслідок, Кічі дозволили поїхати на визначений час з України. Мотиви для задоволення клопотання тотожні. Між іншим, суд врахував, що його участь у турнірах впливає на імідж України.

“Дозвіл не впливає на графік засідань, які були завчасно визначені, а тому не перешкоджає руху провадження”, – резюмував головуючий Віктор Маслов.

Додамо, що також сьогодні в засіданні прокурор САП зокрема долучив первинні документи, які розкривають рух кримінального провадження. Стадія долучення та дослідження доказів сторони обвинувачення триває.

Як відомо, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ.

Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ) – це так звана “справа “Бурісми”.

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомили про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУву розмірі 5 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.

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