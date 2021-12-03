Бутусов вибачився за емоції на пресмарафоні Зеленського. Але від змісту сказаного не відмовився

Журналіст Юрій Бутусов. Фото: пресслужба ОП

Головний редактор видання “Цензор.нет” Юрій Бутусов заявив, що хоче публічно перепросити за виражені ним емоції на пресконференції президента Володимира Зеленського, але від змісту своїх реплік не відхрещується.

Про це Бутусов написав на сторінці у ФБ ввечері в п’ятницю, 3 грудня.

“Я приношу глибокі вибачення за свої емоції й вираження неповаги до президента України, обраного українськими громадянами, емоції, котрі я допустив на пресконференції. А також за те, що обмежив можливості моїх колег поставити питання. Перепрошую лише за емоції, але сенс моїх слів був правильним, і я не відмовляюсь від жодного слова, я казав правду”, – написав Бутусов.

Журналіст додав, що його прикро образили слова Зеленського про його причетність до загибелі українських військовослужбовців.

Бутусов заперечив, що він першим опублікував застосування українською армією “Байрактарів” 26 жовтня у відповідь на порушення режиму тиші російськими бойовиками на Сході.

Він запевнив, що позиватиметься до суду проти президента Зеленського й вимагатиме моральне відшкодування за брехливі твердження.

Крім того, головний редактор “Цензор.нет” повторив свої тези про наявність російських шпигунів у владних кабінетах та їхніх дій з провалу операцій українських спецслужб.

Наприкінці своєї публікації Бутусов написав, що судитиметься також проти Державного бюро розслідувань. Також він запевнив, що може пояснити свої стрільбу з гаубичної гармати на відео зі своєї сторінки в соцмережах перед Комісією з питань журналістської етики.

Як інформувала “Новинарня“, 27 листопада – в День пам’яті жертв Голодомору – головний редактор сайту “Цензор” Юрій Бутусов виклав відео, на якому він стріляє з гаубиці нібито по російських окупантах – “за кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій”.

Після цього, 28 листопада, Державне бюро розслідувань заявило про порушення кримінальної справи щодо дій Бутусова. Ідеться про статті 414 та 437 ККУ – “планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни”.

Цього ж дня міністерство оборони України виступило із заявою, в якій засудило дії журналіста Юрія Бутусова, який виклав у соцмережі відео, де він стріляє з гаубиці, а головнокомандувач ЗСУ розпорядився провести з цього приводу перевірку.

Повідомлення ДБР пішло слідом за скандальною пресконференцією президента Володимира Зеленського 26 листопада, коли Бутусов вступив із ним у різку полеміку та звинуватив Зеленського у брехні на його адресу. Зокрема, президент жорстко дорікнув Бутусову за те, що той показав відео з атакою “Байрактара” в ООС, та розповів про фінансування Бутусова олігархами Коломойським і Корбаном.

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