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У Покровську – вибух у багатоповерховому будинку, постраждала людина

02/12/2021 15:53

У Покровську Донецької області стався вибух у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“2 грудня, об 11:51, у мікрорайоні Південному м. Покровська у квартирі на дев’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без подальшого горіння. Руйнування несучих конструкцій немає. Внаслідок події травмовано людину”, – йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків вибуху залучено 11 осіб особового складу ДСНС і чотири одиниці техніки.

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