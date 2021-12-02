У Покровську – вибух у багатоповерховому будинку, постраждала людина

У Покровську Донецької області стався вибух у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“2 грудня, об 11:51, у мікрорайоні Південному м. Покровська у квартирі на дев’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без подальшого горіння. Руйнування несучих конструкцій немає. Внаслідок події травмовано людину”, – йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків вибуху залучено 11 осіб особового складу ДСНС і чотири одиниці техніки.
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