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Росія не має втручатися у євроатлантичний шлях України, а за агресію заплатить, – Столтенберг

02/12/2021 10:08

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від застосовування сили проти України і знову наголосив, що Москва заплатить високу ціну через санкції Заходу за прояв будь-якої агресії.

Як повідомляє Reuters, про це Столтенберг заявив 1 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі.

“Ми всі чітко дали зрозуміти, що доведеться заплатити високу ціну, і санкції є одним із способів. Я думаю, що цілком очевидно, що Росія вже знає, що вона заплатить високу ціну”, – сказав Столтенберг.

Очільник НАТО сказав, що нові економічні санкції проти Росії, які можуть запровадити Євросоюз, США, Велика Британія і Канада, є одним із потужних інструментів.

Громадськості відомо, що союзники надають військову підтримку Україні, і що це є оборонним заходом та відповідає міжнародним зобов’язанням усіх союзників. Україна вважається близьким партнером НАТО, але ще не є членом Альянсу, знову зазначив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг відкинув звинувачення, нібито Альянс провокував Москву військовими навчаннями в Чорному морі, і в свою чергу звинуватив Росію в тому, що вона використовувала військові навчання як маскування для нападу на сусідні країни.

“Проблема з Росією полягає в тому, що вони (росіяни) непрозорі, що у них дуже агресивна риторика та досвід, який показує, що вони раніше використовували військові навчання як маскування для агресивних дій проти сусідів“, – наголосив також генсек Північноатлантичного альянсу.

На відміну від Росії, НАТО завжди дотримувалося правил щодо запрошення іноземних спостерігачів на навчання, сказав Столтенберг – колишній прем’єр-міністр Норвегії, який збирається залишити найвищу посаду в Альянсі наприкінці наступного року.

За його словами, Північноатлантичний альянс тісно співпрацює, щоб захистити союзників від нових китайських і російських ракет, які можуть досягти Європи та Північної Америки.

“Росія, а також Китай зараз вкладають значні кошти в ядерні системи, які можуть досягти всіх країн НАТО”, – сказав Столтенберг.

“Це те, до чого ми повинні ставитися дуже серйозно”, – додав він, посилаючись на російські інвестиції у великі, швидкісні та маневрені ракети.

На брифінгу після зустрічі Північноатлантичної ради в Ризі Єнс Столтенберг також заявив, що Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України.

Із Wall Street Journal у запитанні нагадали, що Росія виступає категорично проти потенційного членства України в НАТО, та запитали, чи не виходить так, що НАТО, відкладаючи цей момент всі роки після Бухарестського саміту, “дає Путіну те, чого він хоче”. У відповідь Столтенберг зазначив, що НАТО залишається при своєму рішенні, яке було прийняте на Бухарестському саміті.

“Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки й оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхідний консенсус, щоб прийняти нову країну-члена”, – сказав він.

“Але політичний меседж – що Росія не має права втручатися у цей процес. Україна є суверенною незалежною державою, і кожна суверенна незалежна держава має право обирати свій шлях, у тому числі щодо того, до яких безпекових альянсів вона хоче долучитися. Це рішення має приймати Україна і 30 союзників, коли Україна буде готова до членства”, – наголосив генсек НАТО.

Як пише Reuters, Україна, яка зараз прагне приєднатися до Європейського Союзу та НАТО, стала головним питанням зіткнення між Росією та Заходом, відносини між якими зіпсувалися до найгіршого рівня за три десятиліття після закінчення холодної війни.

Президент Володимир Путін заявив, що Росія буде змушена діяти, якщо НАТО під керівництвом США розмістить в Україні ракети, які можуть вразити Москву за лічені хвилини.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спілкування журналістами за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі у свою чергу заявив: Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги Росії до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування.

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