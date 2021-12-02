Росія видворяє в окупований Луганськ бойовика-кримінальника

Росія примусово видворить до тимчасово окупованого Луганська бойовика, котрий воював на боці “ЛНР” Олега Снідінова.

Таке рішення ухвалив Жовтневий районний суд Липецька в середу, 1 грудня. Про це в коментарі російським ЗМІ повідомив адвокат Снідінова.

Відомо, що Снідінов воював на боці терористичного угруповання “ЛНР” з перших днів бойових дій на Донбасі. Його затримали співробітники ФСБ 18 листопада 2021 року в Липецьку, після чого відправили до міста Грязі та здали поліцейським.

“Правоохоронці провели огляд речей і самого Снідінова, завдавши йому кілька ударів, забрали кошти та відвезли до місцевого відділу поліції. Відносно нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 20.1 (“Дрібне хуліганство”) та ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (“Вживання наркотичних засобів та відмова від медичного огляду”)”, – пише видання “Рідус”.

Згідно з російським законодавством, якщо іноземний громадянин, якого підозрюють у вживанні наркотичних або психотропних речовин, відмовляється від законної вимоги поліції про проходження медичного огляду, йому загрожує арешт на 15 діб або штраф у розмірі до п’яти тисяч рублів та адміністративне видворення за межі РФ.

ЗМІ зазначають, що суд не повірив, що в Снідінова є дружина-росіянка і що цей шлюб не є фіктивним, та вирішив видворити його із РФ.

Військовий журналіст “Комсомольської правди” Олександр Коц у своєму телеграм-каналі повідомляє, що Снідінов до війни на східній Україні мав судимість за подвійне вбивство та згвалтування.

Під час війни – судимість за “цілий букет тяжких злочинів”, серед яких – пограбування, розбої, викрадення людей. Всього – 11 епізодів.

“Не знаю, як з таким бекграундом він так мало провів у луганській в’язниці, але, звільнившись, приїхав до Росії і намагався набути статусу біженця, приховавши своє кримінальне минуле. Яке, звісно, спливло під час перевірки спецслужбами. Йому було відмовлено у цьому статусі на підставі закону. І жодне російське громадянство йому не світило. А зараз до головного. Мені повідомляють, що видавати Україні його не будуть. Видворятимуть його … туди, звідки він приїхав – до “ЛНР”, – інформує Коц.

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