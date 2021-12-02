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Російські окупанти змінили тактику і збільшують активність, – Павлюк

02/12/2021 14:23

Російсько-окупаційні війська збільшили свою активність в ОРДЛО.

Про це заявив командувач Операції об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю “Радіо “Свобода”, опублікованому в четвер, 2 грудня.

“Останнім часом активність цих підрозділів все-таки збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ. Ми до цього звикли, спокійно до цього ставимося. Даємо гідну відсіч. Ці хвилі періодично бувають і швидко згасають, але тільки після нашої відповіді”, – наголосив Павлюк.

Він також відзначив, що в тактиці бойовиків помітні зміни.

Українські військові ще від літа перехопили ініціативу та почали більш чітко та точно відповідати на обстріли бойовиків, останні намагаються компенсувати свої недоліки, збільшуючи періодичність та потужність обстрілів.

“Противник пробує з максимально великої дистанції використовувати (озброєння, – “Н”). І що, на жаль, чітко проглядається – вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності використання артилерії. Це з населених пунктів. Ще що відмічається чітко – вони бояться вже стріляти – буквально короткий обстріл і вони одразу тікають, змінюють позицію, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь”, – розповів командувач.

Павлюк також зазначив, що кількість загроз для українських захисників дуже висока – це вогонь артилерії, снайперів, активізація БПЛА квадрокоптерного типу, який скидає відповідні вибухові речовини.

Водночас українські військові вже знайшли способи боротьби з ними.

Павлюк також підтвердив, що на тимчасово окупованій території проводиться підвищення боєготовності, зокрема проводяться командно-штабні навчання під контролем командуванням Південного військового округу Російської Федерації.

“На непідконтрольній території постійно проводяться заходи підготовки. Особливо активізувалися вони в останні місяці. Це і залучення росіян як інструкторів, це і призов мобілізованих ресурсів. Вони максимально підтримують боєготовність 1-го і 2-го «армійських корпусів». Постійно проводять навчання по наступальній тематиці, мабуть, для того, щоб за можливості використати їх при наступі відповідних збройних формувань Росії на наші позиції. Зараз закінчується, якраз, період підготовчий – він як звичайно, це стандарт, закінчується певними навчаннями, певними командно-штабними навчаннями і зараз ми бачимо завершення такого періоду – кінець листопада – початок грудня, де оцінюється готовність, спроможність військових частин до проведення певних дій в майбутньому”, – розповів командувач.

За його словами , на тимчасово непідконтрольній території зростає кількість російських фахівців.

Йдеться переважно про інструкторів за різними напрямками, які займаються підготовкою снайперів, саперів, артилерійських підрозділів. Особливо росіяни наразі приділяють увагу питанням РЕБ та ППО.

“Особливо після появи в зоні проведення бойових дій «Байрактарів» – дуже посилюється система РЕБ і система ППО за рахунок уже російських фахівців на російській техніці і це чітко видно, тому що панічні настрої переважають зараз на тій стороні”, – зазначив Павлюк.

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