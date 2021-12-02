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Пілот вертольота Мі-8 переплив Дніпро, присвятивши це 30-ій річниці ЗСУ

02/12/2021 21:30

Пілот вертольота Мі-8 15-ї бригади транспортної авіації старший лейтенант Владислав Оберемок переплив Дніпро біля південного мосту Києва.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зі слів офіцера, заплив у 1300 метрів він присвячує 30-ій річниці Збройних сил України і хоче таким чином привернути увагу суспільства до українських захисників, які боронять державу на сході та полеглих в боях із окупантом.

На заплив військовому знадобилося 40 хвилин.

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний, командир частини та побратими зустріли офіцера на правому березі Дніпра та привітали із здійсненням задуманого.

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