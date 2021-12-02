В Україні – 13 531 новий COVID-хворий за добу, одужали понад 23,5 тисячі

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зареєстрували 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у четвер, 2 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 003 особи (попередньої доби – 3 629).

За офіційними даними, одужали 23 535 осіб.

Від ускладнень померли 525 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 2 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 263,532 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,224 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,041 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 381 088 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 10529.

Напередодні, в середу, показник динаміки нових хворих становив -14 757, у вівторок -15 325, у понеділок -4 970, у неділю -3 187, у суботу -9 314, у п’ятницю -9 241, у минулий четвер -10 496.

Число активних хворих по Україні спадає 14 днів поспіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1 418), Донецькій (803), Житомирській (743) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 45 544, методом ІФА – 8 912, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 962 709.

За добу 1 грудня вакциновано проти “ковіду” 210 869 людей. Першу дозу дозу отримали 74 855, повністю імунізовані – 136 014.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141.

Загалом проведено 24 958 629 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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