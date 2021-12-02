Блінкен і Кулеба обговорили шляхи мирного врегулювання конфлікту на Донбасі

Блінкен і Кулеба, фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 2 грудня обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс, зустріч відбулася на полях міністерської зустрічі ОБСЄ у столиці Швеції Стокгольмі.

“Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Кулеба обговорили необхідність дипломатичного, мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і повного відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, зважаючи на російську агресію, що триває”, – йдеться в повідомленні.

За словами Прайса, Блінкен підтвердив відданість Сполучених Штатів незалежності та територіальній цілісності України та наголосив, що “повне виконання Мінських угод є найкращим шляхом уперед”.

Держсекретар та міністр закордонних справ також обговорили шляхи поглиблення двосторонніх відносин, додав речник.

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