Блінкен і Кулеба обговорили шляхи мирного врегулювання конфлікту на Донбасі

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 2 грудня обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.
Як повідомив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс, зустріч відбулася на полях міністерської зустрічі ОБСЄ у столиці Швеції Стокгольмі.
“Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Кулеба обговорили необхідність дипломатичного, мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і повного відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, зважаючи на російську агресію, що триває”, – йдеться в повідомленні.
За словами Прайса, Блінкен підтвердив відданість Сполучених Штатів незалежності та територіальній цілісності України та наголосив, що “повне виконання Мінських угод є найкращим шляхом уперед”.
Держсекретар та міністр закордонних справ також обговорили шляхи поглиблення двосторонніх відносин, додав речник.
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