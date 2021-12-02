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Армійці найкращої артбатареї ЗСУ віддали свою премію на лікування онкохворої дівчинки з Бердичева

02/12/2021 13:45

Військові зведеної самохідної артилерійської батареї 2С19 “Мста-С” бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, що вибороли перше місце у конкурсі на найкращу артилерійську батарею Збройних сил України, віддали свою премію за перемогу у змаганнях на лікування 4-річної Соломії Пахолівецької з Бердичева.

Про це повідомляє АрміяInform.

Військові знайшли час на благодійність між навчаннями й ротаціями на Схід, щойно дізналися про велику біду, яка прийшла в родину їхніх земляків.

“Маленька дівчинка важко захворіла, і діагноз невтішний – нейробластома четвертої стадії з ураженням лімфатичної системи. Різке погіршення самопочуття Соломії почалося навесні цього року, коли вперше збільшився надключичний лімфатичний вузол. Батьки неодноразово зверталися до сімейного лікаря, але ефекту це не давало. А потім виявилося, що лікування потребує значних коштів, яких молода сім’я не має”,  – розповів пресофіцер бригади Олег Калашніков.

Особовий склад зведеної самохідної артилерійської батареї 2С19 “Мста-С”

З квітня по червень дівчинка проходила лікування в Житомирській обласній дитячій лікарні, де була проведена перша операція з часткового видалення надключичного лімфовузла.

Згодом понад місяць вона лікувалася в “Охматдиті”, де провели другу операцію з видалення надключичного лімфатичного вузла ліворуч і врешті встановили діагноз.

Після цього дівчинка лікується в Національному інституті раку.

У військовій частині розповідають, що дитині провели вісім курсів лікування хімієтерапії. За результатами клінічних аналізів та комп’ютерної томографії виявлено пухлину. Сьогодні вона неоперабельна, тому за висновками консиліуму було вирішено до кінця листопада приступити до аутологічної трансплантації кісткового мозку.

Зараз Соломія проходить необхідні для подальшого лікування обстеження, а також лікування в київській стоматологічній клініці “Доктор Зуб”.

У майбутньому, після трансплантації кісткового мозку, дитині буде проведено операцію з видалення пухлини в інституті раку.

Необхідно також провести дослідження з MIBG розчином та імунотерапію, але, на жаль, ці методи лікування нейробластоми в Україні не проводять.

Військові дуже сподіваються, що знайдуться ще небайдужі люди, які продовжуватимуть допомагати цій сім’ї у боротьбі з підступною недугою.

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