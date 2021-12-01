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За антивакцинатора Стахіва внесли мільйонну заставу і він вийшов із СІЗО

01/12/2021 17:32

Противника вакцинації Остапа Стахіва звільненили із СІЗО у Львові після того, як його прибічники зібрали та внесли майже 1 млн гривень застави.

Про це у фейсбуці у середу, 1 листопада, повідомив його адвокат Михайло Магарський.

“Остап на волі”, – написав Магарський.

Раніше адвокат зазначав, що заставу за Стахова у розмірі 998 тисяч 800 гривень внесли напередодні, 30 листопада, і квитанцію представлено в Галицькому судді.

На сторінці Магарського також з’явилося відео, як прибічники Стахова зустрічають його біля СІЗО. За словами Стахова, він поїде додому, візьме потрібні речі і телефон, а потім попрямує до Львівської обласної психіатричної лікарні, де має пройти судово-психіатричну експертизу за рішенням суду. Він також зазначив, що може вільно пересуватися і спілкуватися телефоном.

Як писала Новинарня“, 16 листопада співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.
Того ж дня СБУ відрапортувала, що оголосила підозру в спробі захоплення влади “антивакцинаторам”, яких курували з Росії. Йдеться про Стахіва та Михайла Милостивого.

18 листопада Галицький районний суд Львова заарештував лідера “антивакцинаторів” Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень.

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