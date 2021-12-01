УЗ відновила залізничну колію до прифронтової Красногорівки

Скріншот із відео

Співробітники Акціонерного товариства “Укрзалізниця” відновили залізничну колію до прифронтової Красногорівки, що у Донецькій області.

Йдеться про 16 кілометрів залізничних шляхів, що були розбиті снарядами від станції Роя до Красногорівки, повідомляє в середу, 1 грудня, “Суспільне. Донбас”.

Першими по відновленій колії пройшли два локомотиви, які відвезуть у пункт ремонту вантажні вагони, що сім років простояли на станції “Красногорівка”.

Наступним кроком стане відновлення 800 метрів під’їзних шляхів до Красногорівського вогнетривкого заводу, щоб забезпечити підприємство сировиною та вивезенням готової продукції.

Поки відновлення пасажирського сполучення з Красногорівкою не планується через близькість до лінії зіткнення.

У Мар’їнській військово-цивільній адміністрації, куди підпорядкована Красногорівка, сподіваються, що відновлення залізниці покращить економічний стан у громаді та дозволить збільшити кількість працюючого населення.

Читайте також:

Укрзалізниця відновлює курсування двох приміських поїздів на Донеччині й Луганщині