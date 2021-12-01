Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування в російському СІЗО

Іван Яцкін

Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування як знак протесту проти умов його утримання в слідчому ізоляторі.

Про це повідомила в середу, 1 грудня, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“З боку російських тюремників стосовно Івана Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання. Також повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається. Голодування у такому стані може призвести до найгіршого”, – написала омбудсмен.

Яцкіна етапували з ізолятора в тимчасово окупованому Криму до сумнозвісного СІЗО №1 в Саратові. Денісова звернулась до омбудсмана Росії Тетяни Москалькової простежити та забезпечити належні умови утримання для Яцкіна.

Як писала “Новинарня“, в травні 2021 року так званий “Верховний суд Криму” незаконно засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Як відомо, Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року і перебував у московському СІЗО “Лефортово”. За словами адвоката Миколи Полозова, взимку він отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття близько 40 хвилин.

13 квітня “суд” у тимчасово окупованому Криму почав розгляд справи Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді і співпраці з СБУ. За версією російського слідства, перебуваючи в Сімферополі з 14 лютого до 30 березня 2016 року, Яцкін нібито за завданням СБУ спілкувався зі своїми знайомими з числа правоохоронців, “збираючи персональні дані співробітників оперативно-пошукового бюро МВС по Республіці Крим”. Перебуваючи з квітня по липень 2016 року на території України, “через мережу Інтернет, а також при особистих зустрічах зі співробітниками СБУ” він нібито передав їм ці дані, які становлять державну таємницю.

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