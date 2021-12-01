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У Кремлі заявили, що “важко прогнозувати” перспективи квазіреспублік “ЛДНР”

01/12/2021 14:47

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія офіційно не визнавала “самопроголошених республік” ОРДЛО, проте врегулювання військового конфлікту, який спонсорує РФ, на Донбасі затягується і прогнозувати їхні перспективи важко.

Про це у вівторок, 1 грудня, пише російське видання “РИА Новости”.

“Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко”, – заявив Пєсков.

Він також вкотре назвав війну на Донбасі “внутрішньоукраїнською”:

“Ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так”.

За його словами, зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів українців з українцями: “Це громадянська війна, яка була спровокована подіями 2014 року, і Росія не є її стороною”.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо готовності Росії до переговорів з Україною щодо Донбасу.
Пєсков заявив, що Росія зберігає свою відданість нормандському формату та мінським домовленостям.

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