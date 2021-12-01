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У грудні й січні українці матимуть довгі вихідні

01/12/2021 18:19

У зв’язку з різдвяно-новорічними святами українці матимуть три вихідних дні поспіль у кінці грудня і два довгих вікенди на початку січня.

Так, у суботу 25 грудня християни святкують Різдво Христове за григоріанським календарем – оскільки це вихідний, то вихідним буде і наступний понеділок, 27 грудня. А робочий день у п’ятницю 24 грудня рекомендовано зробити коротким, пише “Українська правда”.

Новий рік 2022-й прийде у ніч із п’ятниці на суботу, тож українці знову відпочиватимтуь три дні поспіль, 1-3 січня.

У січні буде ще одна “трійка” вихідних – 7-9 січня, адже 7 січня християни східного обряду святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем.

Нагадаємо, що 2022-й за китайським календарем буде роком Блакитного Водяного Тигра.

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