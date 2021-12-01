У центрі Мюнхена вибухнула авіабомба

У результаті вибуху авіабомби часів Другої світової війни у центрі Мюнхена поранення отримали четверо людей, залізничний рух навколо головного вокзалу зупинено.
Про це повідомили в середу, 1 грудня, в поліції Мюнхена.
Одна людина отримала тяжкі травми, троє – легкі.
За інформацією пожежної команди та поліції, під час бурових робіт у районі Доннерсбергербрюке на будівельному майданчику вибухнула 250-кілограмова авіабомба. Місце вибуху знаходиться у безпосередній близькості до залізничного вокзалу, що розташований у центрі міста. Ситуація впливає як на місцевий, так і на міжміський рух.
На місці працюють численні пожежні машини та понад 40 поліцейських, над районом кружляють два поліцейські гелікоптери.
Чому бомбу не виявили заздалегідь, наразі незрозуміло. Зазвичай під час будівельних робіт у центрі Мюнхена завжди ретельно та регулярно перевіряють майданчики на наявність таких «сюрпризів». Поліція розпочала розслідування.
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