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У Білорусі затримали 11 осіб за “образливі коментарі” про смерть російських десантників

01/12/2021 16:39

Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі затримали 11 осіб за “образливі” коментарі в соціальних мережах про загиблих на навчаннях російських десантників.

Про це повідомляє пресслужба білоруського МВС в середу, 1 грудня.

У відомстві заявили, що встановлено понад 50 осіб, які у месенджерах та соцмережах «розмістили блюзнірські та образливі висловлювання» про загибель на навчаннях у Білорусі військовослужбовців РФ.

У МВС заявили, що “усі, хто вирішив знущатися з цієї трагедії”, визнані підозрюваними за статтею 130 КК Білорусі — за розпалювання соціальної ворожнечі.

11 людей затримано та поміщено в ІТТ.

У міністерстві стверджують, що коментатори нібито були «фоловерами екстремістських каналів, соціально невлаштовані і не реалізувавші себе в житті особистості: непрацюючі, хронічні алкоголіки, раніше засуджені».

У Білорусі 12 листопада загинули два російські десантники. Військові постраждали під час десантування під Гродно.

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