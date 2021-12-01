У 2022 році держава закриє черги на квартири для ветеранів, – Зеленський

У 2022 році держава закриє черги на квартири для всіх ветеранів російсько-української війни.
Як передає “Новинарня“, про це в середу, 1 грудня, заявив Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
“Вперше з початку війни повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України”, – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що одразу після ветеранів військового конфлікту на сході України влада розпочне такий самий процес для всіх військовослужбовців.
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