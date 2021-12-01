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Суд у Києві дозволив затримати російського главу окупованого Криму Аксьонова, той прокоментував

01/12/2021 20:02

Київський апеляційний суд дозволив затримати підконтрольного Кремлю главу тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це 30 листопада повідомила пресслужба суду.

Суд скасував рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня. Тоді суддя відмовився задовольнити клопотання офісу генпрокурора дозволити затримати Аксьонова, щоб забезпечити його участь у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 жовтня 2021 року скасовано”, – йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що Аксьонова підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України: «дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», «зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України», «створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній», «терористичний акт», «блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства», «захоплення державних чи громадських будівель чи споруд».

Глава окупованого Криму прокоментував рішення Київського апеляційного суду, який дозволив його затримати.

“Нехай спробують. Чекатиму. А якщо серйозно, то київська влада щоразу б’є свої ж рекорди з абсурдності та безглуздості ухвалених рішень. Порожні слова, пафосні заяви і брехливі звинувачення – це все, на що вони здатні”, – написав Аксьонов у фейсбуці.

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