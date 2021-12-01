СБУ вийшла на навчання поблизу Білорусі. Легенда – диверсанти допомагають мігрантам. ВІДЕО

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Співробітники Служби безпеки України взяли участь у масштабних міжвідомчих спеціальних тренуваннях у прикордонних районах Волині.

Навчання проводили поблизу державного кордону з Республікою Білорусь у межах спеціальної операції “Полісся”, повідомляє пресцентр СБУ.

“Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо можливих спроб «прориву» нелегалів до нашої держави. Для виявлення і фіксації відповідних «правопорушень» учасники навчальної операції задіяли новітні технічні засоби, у тому числі безпілотні літальні апарати. Заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних”, – йдеться в повідомленні.

За легендою навчань, група диверсантів завчасно прибула на територію України для координування дій мігрантів. У той же час декілька груп іноземців намагаються незаконно перетнути державний кордон.

“У ході тренувань спецпризначенці СБУ оперативно виявили і затримали групу диверсантів у закинутій будівлі неподалік кордону. При цьому інші правоохоронці нейтралізували спроби нелегального переміщення великої кількості «мігрантів» на територію України”, – додали в спецслужбі.

Крім того, проведено фільтраційні заходи серед затриманих «зловмисників» для виявлення ймовірних терористів.

У спеціальних навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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