СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3450341 +11960
Летальні випадки:
86532 +557
Одужали:
2972192 +26160
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15917165 (+48076). Оновлено: 08:13 01.12.2021
Home / Україна / Політика / Майже дві третини громадян України проти голосування через інтернет, – соціологія

Майже дві третини громадян України проти голосування через інтернет, – соціологія

01/12/2021 11:59

В Україні майже дві третини громадян (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, позитивно – 29%.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26-29 листопада.

Хоча серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення, але що молодші респонденти, то краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет.

Зокрема, у наймолодшій віковій групі (від 18 до 29 років) дистанційне голосування підтримують 42,5% опитаних (проти 54,5%), а у старшій (від 60 років) – лише 16,8% (проти 76,8%).

Переважна більшість (34,9%) опитаних вважає, що основною причиною кризи в енергетиці є некомпетентність української влади. Далі йдуть такі пояснення, як навмисні дії олігархів (21,9%) та корумпованість влади (17,6%)

. Водночас, за словами 29,5% респондентів, вони вже стикалися із випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону.

За останній місяць із 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються у неправильному напрямку. Водночас із 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 1 203 респондентів віком 18 років і більше, які проживають у всіх регіонах України, підконтрольних уряду.
Вибірка репрезентативна, статистична похибка з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12% та 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Читайте також:
Розрив між Порошенком і Зеленським у другому турі зменшується, але й Бойко – поруч, – соціологія

Унікальних переглядів: 42
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ ліквідувала ботоферму із шести тисяч акаунтів, що працювала на розхитування протестних настроїв

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка “обслуговувала” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже шістьома тисячами ботів. Про це в середу, 1 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse