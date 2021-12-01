Майже дві третини громадян України проти голосування через інтернет, – соціологія

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В Україні майже дві третини громадян (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, позитивно – 29%.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26-29 листопада.

Хоча серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення, але що молодші респонденти, то краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет.

Зокрема, у наймолодшій віковій групі (від 18 до 29 років) дистанційне голосування підтримують 42,5% опитаних (проти 54,5%), а у старшій (від 60 років) – лише 16,8% (проти 76,8%).

Переважна більшість (34,9%) опитаних вважає, що основною причиною кризи в енергетиці є некомпетентність української влади. Далі йдуть такі пояснення, як навмисні дії олігархів (21,9%) та корумпованість влади (17,6%)

. Водночас, за словами 29,5% респондентів, вони вже стикалися із випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону.

За останній місяць із 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються у неправильному напрямку. Водночас із 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 1 203 респондентів віком 18 років і більше, які проживають у всіх регіонах України, підконтрольних уряду.

Вибірка репрезентативна, статистична похибка з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12% та 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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