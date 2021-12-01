Лукашенко заявив, що мігрантам на польському кордоні переправляли зброю з України

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що біженцям на польсько-білоруському кордоні видавали контрабандну зброю з України.

Про це в середу, 1 грудня, пише білоруська новинна агенція “БЕЛТА” з посиланням на інтерв’ю Лукашенка російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

укашенко заявляє, що біженцям на польському кордоні хотіли “підкинути” контрабандну зброю з України, щоби спровокувати військовий конфлікт з Польщею.

Білоруські правоохоронці, за його словами, фіксували безліч випадків незаконного перевезення вогнепальної зброї з України до Білорусі ще під час президентських виборів у 2020 році. Лукашенко вважає, що так хотіли спровокувати теракти в країні та його фізичне знищення.

“Вся решта (зброї – Н.) йшла через український кордон. І почалось це до біженців (початок листопада 2021 року – Н.) І ми вже показували по телебаченню ці схрони, затримували людей”, – сказав Лукашенко.

Він додав, що трапився один випадок перетину зброї з Донбасу через російсько-білоруський кордон.

Читайте також:

“Жодної людяності”: мігранти, що повернулися в Ірак, розповіли про ставлення до них на білорусько-польському кордоні

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.