Україна на кордоні з Білоруссю провела навчання із залученням авіації. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДСНС

У Волинській області відбулися масштабні навчання підрозділів системи МВС України в межах спеціальної прикордонної операції “Полісся”.

Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У вівторок, 30 листопада, поблизу села Дольськ Камінь-Каширського району Волинської області відбулися спільні штабні тренування органів управління, підрозділів охорони державного кордону, резервів посилення Державної прикордонної служби України, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону та підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань, ДСНС України та правоохоронних органів.

Учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону.

Зокрема, йдеться гуманітарні задачі – надання допомоги, встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Також підрозділи ДСНС України відпрацювали дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

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