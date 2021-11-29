Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

Фото пресцентру ОПУ

Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

“Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України”, – ідеться в документі.

Відповідний указ №604/2021 опублікований на сайті глави держави в понеділок, 29 листопада.

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