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Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

29/11/2021 21:10

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Відповідний указ №604/2021 опублікований на сайті глави держави в понеділок, 29 листопада.

“Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України”, – ідеться в документі.

Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

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