Японія закрила вʼїзд усім іноземцям через новий штам COVID-19

Японія закриває свої кордони для іноземців через поширення в світі нового штаму коронавірусу “Омікрон”.
Про це в понеділок, 29 листопада, інформує “Радіо Свобода”.
Раніше Токіо заборонило вʼїзд для іноземців, які прибувають із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Малаві, Мозамбіку, Намібії, ПАР, Замбії та Зімбабве. Усі ці держави розташовані у південній частині Африки, де вперше виявили новий штам.
Щодо повернення до Японії громадян і резидентів країни, то їх з моменту прибуття зобов’язали дотримуватися десятиденної самоізоляції в готелях, які визначає уряд.
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