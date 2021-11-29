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У Сєвєродонецьку відкрили перший Центр регіональної безпеки Луганщини. Він працюватиме на базі Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля.

Про це інформує пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Такі центри в Україні також є у Сумах та Тернополі.

Під час відкриття було проведено презентацію роботи центру на 2021-2022 навчальний рік та круглий стіл з обговорення питань безпеки Луганської й Донецької областей та популяризації євроатлантичної інтеграції серед молоді сходу України.

У заході брала участь директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне та інші.

“Створення центру регіональної безпеки при університеті надасть вам можливість дізнатися більше про Альянс: що ми робимо і як працюємо, чому і як ми робимо свій внесок у міжнародний мир та безпеку та чому партнерство з Україною таке важливе для НАТО”, – зазначила Кляйне.

На меті – питання інформаційної безпеки, розвінчання міфів про НАТО та протистояння пропаганді країни-агресора.

Фахівці центру працюватимуть зі студентами та школярами, матеріали досліджень планують використовувати для написання наукових робіт та просвітницької роботи з населенням.

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