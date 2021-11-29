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У Новій Одесі рятувальники завершили роботи на місці вибуху житлового будинку

29/11/2021 15:09

У Новій Одесі Миколаївської області завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку.

Про це інформує пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій в понеділок, 29 листопада.

Унаслідок вибуху, що трапився в п’ятиповерхівці вранці 27 листопада, було зруйновано чотири квартири. Загинули троє людей, ще троє постраждали. 54 мешканців евакуювали.

За попередніми даними, причиною події став вибух побутового газу на п’ятому поверсі.

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Україна

У Новій Одесі рятувальники завершили роботи на місці вибуху житлового будинку

У Новій Одесі Миколаївської області завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку. Про це інформує пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій в понеділок, 29 листопада. Унаслідок вибуху, що трапився...

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