У Новій Одесі рятувальники завершили роботи на місці вибуху житлового будинку

Фото: пресслужба ДСНС

У Новій Одесі Миколаївської області завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку.

Про це інформує пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій в понеділок, 29 листопада.

Унаслідок вибуху, що трапився в п’ятиповерхівці вранці 27 листопада, було зруйновано чотири квартири. Загинули троє людей, ще троє постраждали. 54 мешканців евакуювали.

За попередніми даними, причиною події став вибух побутового газу на п’ятому поверсі.

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