У Командуванні Медсил ЗСУ скасували посаду радника з гендерних питань

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У Командуванні Медичних сил ЗСУ скасували посаду радника з гендерних питань.

Про це під час прямого ефіру у ФБ в п’ятницю, 26 листопада, заявила радниця Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.

“Я в страшному сні лише могла уявляти, що сьогодні буде скасована посада радниці з гендерних питань в Командуванні Медичних ЗСУ… Вперше посада радника з гендерних питань в ЗСУ скасовується жінкою-генералкою, першою генералкою в ЗСУ”, – сказала Арнаутова.

Радниця головкома наголосила, що командувачка Медсил отримала своє звання і опинилася на своїй посаді саме завдяки гендерному підходу.

Командування Медсил поки що не реагувало на своїх офіційних ресурсах з приводу заяви Вікторії Арнатутової.

Нагадаємо, що 24 серпня, на День Незалежності, президент України підписав указ про присвоєння звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні – командувачу Медичних сил Збройних Сил України. Таким чином, вперше у ЗСУ жінка отримала звання генерала.

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