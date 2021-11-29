СБУ почала розслідування за фактом готування до захоплення державної влади

Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.
Про це в понеділок, 29 листопада, повідомила пресслужба СБУ.
У своєму лаконічному пресрелізі СБ зазначила лише, що провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
“Про хід розслідування буде повідомлено згодом”, – йдеться на офіційному сайті спецслужби.
Як писала “Новинарня“, Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю “представників Росії” спроби державного перевороту в Україні.
“У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, із представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів”, – сказав глава держави.
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