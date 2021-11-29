Постійна присутність кораблів НАТО у Чорному морі важлива для підтримки України, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Російська Федерація регулярно демонструє свій військовий потенціал і намагається підірвати євроатлантичні прагнення України.

Про це напередодні візиту до Брюсселя заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль інтерв’ю виданню Politico, передає “Урядовий портал”.

За словами Шмигаля, постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів – це один з інструментів політики Кремля.

“Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України”, – наголосив прем’єр.

На його переконання, Кремль зацікавлений у дестабілізації не тільки ситуації в Україні, а й країн ЄС та НАТО.

“Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо “Північного потоку-2” та зменшення транзиту “блакитного палива” через Україну яскраво підтверджують цю тезу”, – стверджує глава уряду.

Він також зазначив, що РФ постійно використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, включаючи кібератаки та дезінформаційні кампанії.

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