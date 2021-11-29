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Польща звинуватила служби Білорусі в регулярних руйнуваннях паркану на кордоні. ВІДЕО

29/11/2021 12:03

У Міноборони Польщі заявили, що служби Білорусі пошкоджують паркан, щоби сприяти мігрантам нелегально потрапляти до РП.

Про це інформує пресслужба польського оборонного відомства.

“Білоруські служби майже щовечора пошкоджують паркан на кордоні, щоби дозволити мігрантам нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику. Польські служби затримали 33 мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон”, – йдеться у повідомленні.

Також МО Польщі опублікувало відео, де видно пошкоджене загородження із колючого дроту.

Загалом за останню добу було зафіксовано 92 спроби незаконного перетину кордону Білорусі з Польщею, повідомили в прикордонній службі Польщі в понеділок, 29 листопада.

З початку року польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Найбільше, понад 17 тисяч спроб, були зафіксовані в жовтні.

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