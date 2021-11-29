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На Чернігівщині рятувальник випадково застрелив товариша-поліцейського на полюванні

29/11/2021 17:01

28 листопада на полюванні смертельне поранення отримав 37-річний інспектор поліції з Чернігівського районного управління поліції. Стріляв його товариш, 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області.

Про це повідомила в понеділок, 29 листопада, Національна поліція тао офіс генерального прокурора.

“У неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронні органи не вказують імені того, хто стріляв.

Відомо, що Чернігівське районне управління ДСНС очолює Ігор Довгопол.

Кримінальним провадженням про вбивство з необережності (ст.119 Кримінального кодексу) займатиметься чернігівський відділ Державного бюро розслідувань.

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