Бутусов каже, що відмовиться від державної охорони, якщо йому її запропонують

Журналіст Юрій Бутусов. Фото: пресслужба ОП

Журналіст, головний редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов не отримував наразі пропозицій щодо надання державної охорони.

Про це він сказав у коментарі “Радіо Свобода” в понеділок, 29 листопада. Таким чином Бутусов прокоментував заяву радника голови офісу президента Олексія Арестовича, який висловився за надання йому охорони.

За словами журналіста, жодних пропозицій щодо охорони він не отримував, але й не планує приймати в разі, якщо вони надійдуть. Він пояснив, що не може прийняти охорону від державних органів.

“Найбільшу загрозу моєму життю наразі становлять саме керівники держави: президент Зеленський, зокрема, голова офісу (президента – ред.) Єрмак, голова СБУ Баканов, заступник голови офісу президента Татаров, начальник комітету з розвідки Демченко і виконувач обов’язків голови ДБР Сухачов. Вважаю, що загрозу моєму життю я вбачаю передусім з боку цих посадових осіб, які спровокували конфлікт і продовжують намагатися мене дискредитувати і за будь-яку ціну змусити замовчати, або дискредитувати мою інформацію щодо мережі російських зрадників, російських агентів у Офісі президента, які провалили цілу низку спецоперацій ГУР МО в 2020 році”, – сказав він.

Згадані ним відомства, за винятком ДБР, не коментували наразі ситуацію навколо журналіста.

Як інформувала “Новинарня“, 27 листопада – в День пам’яті жертв Голодомору – головний редактор сайту “Цензор” Юрій Бутусов виклав відео, на якому він стріляє з гаубиці нібито по російських окупантах – “за кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій”.

Після цього, 28 листопада, Державне бюро розслідувань заявило про порушення кримінальної справи щодо дій Бутусова. Ідеться про статті 414 та 437 ККУ – “планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни”.

Цього ж дня міністерство оборони України виступило із заявою, в якій засудило дії журналіста Юрія Бутусова, який виклав у соцмережі відео, де він стріляє з гаубиці, а головнокомандувач ЗСУ розпорядився провести з цього приводу перевірку.

Повідомлення ДБР пішло слідом за скандальною пресконференцією президента Володимира Зеленського 26 листопада, коли Бутусов вступив із ним у різку полеміку та звинуватив Зеленського у брехні на його адресу. Зокрема, президент жорстко дорікнув Бутусову за те, що той показав відео з атакою “Байрактара” в ООС, та розповів про фінансування Бутусова олігархами Коломойським і Корбаном.

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