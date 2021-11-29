Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок догхантеру Святогору

Олексій Святогор. Фото: Styler

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Шевченківського райсуду, який виправдав догхантера Олексія Святогора.

Про це в понеділок, 29 листопада, передає “Укрінформ” з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

“Сьогодні Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського районного суду”, – сказали у відомстві.

Суд оголосив тільки резолютивну частину, тому підстави для ухвалення такого рішення поки що невідомі.

На фейсбук-сторінці гуманістичного руху за права тварин UAnimals зазначили, що “обвинувачуваний та його адвокат навіть не прийшли на засідання”.

Прокуратура направила до Київського апеляційного суду скаргу на рішення Шевченківського райсуду столиці 16 лютого.

Нагадаємо, 8 червня 2018 року столична поліція затримала Святогора. Він відомий як жорстокий вбивця безпритульних тварин, на його рахунку більше тисячі вбивств. Тим не менш догхантер був затриманий не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

Святогору оголосили підозру за ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

11 червня 2018 року Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

17 серпня 2018 року справу щодо Святогора направили до суду.

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