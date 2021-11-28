Число активних хворих на “ковід” в Україні спадає десять днів поспіль. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 27 листопада, в Україні зареєстрували 7 483 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 28 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 456 осіб (попередньої доби – 3 305).

За офіційними даними, одужали 10 270 осіб.

Від ускладнень померли 400 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 28 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 261,100 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,195 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,584 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 426 669 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 3 187.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -9 314, у п’ятницю -9 241, у четвер -10 496, у середу -15 314, у вівторок -11 098, у понеділок -3 402, у минулу неділю -4 192.

Число активних хворих по Україні спадає десять днів поспіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили у Дніпропетровській (698) області, в Києві (549) та Вінницькій області (548).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 774 дитини та 105 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 25 571; методом ІФА — 4 186; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 819 249.

За добу 27 листопада вакциновано проти “ковіду” 139 476 людей. Першу дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 96 123 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 людини, з них отримали одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей.

Загалом проведено 24 194 260 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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