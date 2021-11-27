У 48 років померла Любомира Мандзій, яка очолювала Міністерство освіти

Любомира Мандзій

Померла Любомира Мандзій, яка торік виконувала обов’язки міністра освіти та науки України.

Їй було 48 років.

Про смерть Мандзій у суботу, 27 листопада, повідомила колишня народна депутатка Оксана Юринець.

За даними “Захід.нет“, у Любомири Мандзій було онкозахворювання.

Любомирі Мандзій народилася 1973 року в селі Опака Дрогобицького району Львівської області. Закінчила географічний факультет Львівського держуніверситету імені Івана Франка та аспірантуру ЛНУ (кандидат політичних наук). У 2001 році стала асистентом кафедри політології філософського факультету Львівського університету, а у 2007 році – доцентом цієї ж кафедри. Після цього, із 2016 року, працювала директоркою департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

У 2019 році була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України. Тимчасова виконувачка обов’язків міністра з 25 березня до 25 червня 2020 року.

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