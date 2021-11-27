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“ДНР” хоче позбавляти українських пенсій, – правозахисник

27/11/2021 14:59

Угруповання “ДНР” планує позбавляти українських пенсій пенсіонерів, які проживають на окупованій території Донецької області. Для цього в ОРДО вже розробили низку заходів.

Про це повідомив засновник “Східної правозахисної групи”Павло Лисянський, пише “Цензор”.

За його даними, пенсіонери, які не знімали нараховану грошову допомогу “ДНР”, мають підтвердити документально, що вони не виїжджали на територію, підконтрольну Києву. Якщо ж виїжджали – то мають пояснити причину тривалого від’їзду.

Також колабораційні чиновники видали ухвалу, що передбачає: якщо протягом трьох місяців банківські картки, на які нараховувалася пенсія “ДНР”, не використовувалися, то гроші анулюються безповоротно.

“Крім цього “пенсійний фонд” НЗФ “ДНР” планує перевіряти та контролювати пільговиків щодо отримання пенсії на підконтрольній території України. У разі виявлення таких пенсія “ДНР” також буде анульована”, – розповів Лисянський.

Ще одна проблема пов’язана з так званим “центральним республіканським банком ДНР” – у банкоматах немає грошей, а деякі зовсім відключені.

Передбачаючи масове невдоволення, по місцевому ТБ повідомили, що “новини республіки” можна побачити або на “офіційних” сайтах “ДНР” і “республіканському” телебаченні, або на відповідних сторінках “державних органів” у соціальних мережах. Подання новин та інформування населення на інших ресурсах у НЗФ “ДНР” заборонено, додав Лисянський.

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