Зеленський не планує звільняти Єрмака з посади глави ОП

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру звільняти керівника свого офісу на Банковій Андрія Єрмака.

Про це він сказав на пресконференції в п’ятницю, 26 листопада.

“Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину лише тому, що пану Петру (Порошенку – Н.) він не подобається”, – сказав він.

За словами Зеленського, з Єрмаком розмовляє “керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів”, його телефон слухають.

Він нагадав, що Єрмак повертав в Україну людей, яких незаконно тримають у РФ.

“Він повертав моряків, він займався обміном, він справді разом із колегами провів, я вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей було повернуто після нашої нормандської зустрічі”, – зазначив Зеленський.

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