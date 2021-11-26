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З 10 грудня в українських магазинах і кафе заборонять безкоштовні пластикові пакети

26/11/2021 11:00

З 10 грудня за пластикові пакети в магазинах і закладах харчування доведеться платити, відповідно до постанови Кабінету міністрів, що визначає їхню мінімальну ціну.

Про це нагадує видання “Хмарочос”.

У червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про заборону безкоштовних пластикових пакетів з екологічних міркувань. Роздрібні ціни на пакети не можуть бути нижчими за мінімальні, встановлені урядом.

Виняток зробили для “біорозкладних” пластикових пакетів, а також кульочків, призначених для пакування сипучих продуктів, свіжої риби та м’яса. Це виключення діятиме до 2023 року.

Пакети завтовшки понад 50 мікрометрів мають коштувати не менш як 2-3 гривні, залежно від наявності ручок і бокових складок.

Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, у той час, як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів, зауважують у Кабміні.

Також в уряді наголошують, що безкоштовні пакети заборонені практично у всіх європейських країнах, а їхня ціна в ЄС сягає 22 гривень за штуку.

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