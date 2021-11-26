Уряд пропонує компенсувати частину ціни квитків на внутрішніх авіарейсах

Міністерство інфраструктури пропонує частково компенсувати авіакомпаніям ціни на квитки на внутрішні перевезення.

Про це в п’ятницю, 26 листопада, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

Відомство розробляє можливість запровадити в авіагалузі механізм спецобов’язків для потреб населення. Йдеться про компенсацію з бюджету частини вартості квитка на критично важливих для держави повітряних маршрутах.

Механізм розробляють з метою “об’єднати всю країну якісним пасажирським транспортом”, зокрема – авіатранспортом.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, механізм PSO дозволить максимально розширити мапу польотів в Україні і на перших етапах підтримати нові регіональні аеропорти та внутрішній туризм.

Урядовець нагадав, що аналогічний механізм уже запущено на залізниці в рамках пілотного проєкту на маршруті Одеса – Ізмаїл.

Також Мінінфраструктури пропонує підтримати авіаринок шляхом зниження ставки податку на додану вартість з 20% до 7% на послуги з внутрішніх авіаперевезень

Це також дозволить українським авіакомпаніям зменшити вартість квитка та вплине на привабливість внутрішніх авіаподорожей.

Зазначається, що на рівні уряду вже відкрито діалог між державою та бізнесом та досягнуто принципової згоди, а також підготовлено відповідні законодавчі ініціативи.

Крім того, в Україні створять спецфонд для розвитку авіа та залізничної інфраструктури, кошти якого можна буде направити у тому числі на будівництво та модернізацію аеропортової інфраструктури.

У відомстві нагадали, що цьогоріч планується відшкодування витрат українським авіакомпаніям за здійснені ними рейси з вивозу пасажирів у період локдаунів у 2020 році. Кошти передбачені в бюджеті на цей рік і незабаром будуть виплачені перевізникам.

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