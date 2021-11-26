У Стамбулі Вселенський Патріарх відслужить літургію і панахиду за жертвами Голодоморів в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій

У День пам’яті жертв Голодоморів – 27 листопада – Вселенський Патріарх Варфоломій відслужить літургію та панахиду у Стамбулі.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Божественна літургія та панахида за жертвами Голодоморів запланована на 9:00 у головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія.

Її проведе особисто Вселенський Патріарх Варфоломій.

Раніше богослужіння до Дня пам’яті жертв Голодоморів проходили у церкві Святого Миколая на Фанарі. У 2021 році літургія вперше відбудеться у головному соборі Вселенського Патріархату.

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