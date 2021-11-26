У Харкові 16-річному водію Infiniti, що вчинив смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

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Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці юридичної компанії “Міллер”, опублікованому в п’ятницю, 26 листопада.

Адвокат цієї компанії Масі Найєм представляє інтереси потерпілої у справі про ДТП.

“Неповнолітньому Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Дана експертиза призначається для визначення того, чи могла особа у момент вчинення кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії та керувати ними”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 жовтня Київський райсуд Харкова взяв під варту на два місяці без права на заставу 16-річного водія Infinitі. Його адвокатrf Інна Данилова, яка просила відпустити хлопця під домашній арешт, сказала, що підзахисний “нічого не пам’ятає, крім удару”.

26 жовтня близько 20:40 16-річний водій на швидкості понад 100 км/год намагався на червоне світло перетнути перехрестя на проспекті Гагаріна та зіткнувся з автомобілем Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України з санкцією до 8 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, 16-річному водію через непогашену судимість може загрожувати за смертельне ДТП понад 8 років за ґратами. У вересні 2021 року він був засуджений на 2 роки (умовно) в рамках кримінального провадження щодо стрілянини в супермаркеті, де постраждала жінка. Строк умовного покарання ще не минув. Тому до вироку за ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин, і максимальне покарання, яке йому загрожує, – 10 років за ґратами.

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