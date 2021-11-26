СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3400340 +15936
Летальні випадки:
84149 +608
Одужали:
2877021 +24569
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15746389 (+45617). Оновлено: 08:30 26.11.2021
Home / Україна / Межа закону / У Харкові 16-річному водію Infiniti, що вчинив смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

У Харкові 16-річному водію Infiniti, що вчинив смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

26/11/2021 21:27

Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці юридичної компанії “Міллер”, опублікованому в п’ятницю, 26 листопада.

Адвокат цієї компанії Масі Найєм представляє інтереси потерпілої у справі про ДТП.

“Неповнолітньому Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Дана експертиза призначається для визначення того, чи могла особа у момент вчинення кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії та керувати ними”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 жовтня Київський райсуд Харкова взяв під варту на два місяці без права на заставу 16-річного водія Infinitі. Його адвокатrf Інна Данилова, яка просила відпустити хлопця під домашній арешт, сказала, що підзахисний “нічого не пам’ятає, крім удару”.

26 жовтня близько 20:40 16-річний водій на швидкості понад 100 км/год намагався на червоне світло перетнути перехрестя на проспекті Гагаріна та зіткнувся з автомобілем Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України з санкцією до 8 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, 16-річному водію через непогашену судимість може загрожувати за смертельне ДТП понад 8 років за ґратами. У вересні 2021 року він був засуджений на 2 роки (умовно) в рамках кримінального провадження щодо стрілянини в супермаркеті, де постраждала жінка. Строк умовного покарання ще не минув. Тому до вироку за ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин, і максимальне покарання, яке йому загрожує, – 10 років за ґратами.

Читайте також:
Нардепа Куницького, який порушив ПДР у Харкові, оштрафували на 340 грн

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові 16-річному водію Infiniti, що вчинив смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці юридичної компанії “Міллер”, опублікованому в п’ятницю, 26...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse