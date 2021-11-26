Нове вторгнення в Україну матиме для Росії високу ціну, – Столтенберг

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На Україну, як лише на партнера НАТО, не поширюється дія статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону. Однак Російська Федерація має усвідомлювати, що будь-яка її агресія проти України матиме дуже високу ціну.

Про це в п’ятницю, 26 листопада, під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів країн-союзниць заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає “Укрінформ”.

“НАТО надає Україні велику політичну та військову підтримку як Альянс, це роблять також окремі країни-союзниці, за різними формами у розбудові спроможностей, тренуванні, постачанні обладнання та різних систем озброєння. При цьому Україна є партнером НАТО, але не є членом НАТО, тож наша колективна оборона, дія статті 5 (Вашингтонського договору, – “Н”) не поширюється на Україну”, – сказав генсек.

Він зауважив, що НАТО проводить уважний моніторинг ситуації навколо України та ділиться даними із союзниками.

Сьогодні немає певності у тому, якими можуть бути наступні дії Росії. Але той факт, що концентрація військ продовжується і Росія вже використовувала свої війська проти України, дає підстави для тривоги.

“Росія продовжує незаконну анексію Криму та дестабілізацію на сході України, вона продовжує здійснювати кібернетичні та гібридні атаки проти України. Якщо зважити на все це разом, виникає причина для глибокого занепокоєння у зв’язку із цим розвитком. Ми закликаємо РФ забезпечити прозорість дій, здійснити деескалацію та знизити напругу. Також є очевидним – якщо Росія використає силу проти України, це матиме для неї високу ціну та свої наслідки”, – наголосив Столтенберг.

Він застеріг Росію від помилкових оцінок щодо рішучості та спроможності НАТО захистити своїх союзників, якщо це буде необхідним.

“Ми маємо переконатися, що немає жодного непорозуміння, жодних помилкових прорахунків стосовно ресурсів та можливостей НАТО, його здатності захистити всіх союзників”, – додав Генеральний секретар НАТО.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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