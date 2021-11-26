Морська авіація отримала два модернізованих гелікоптери Мі-8 МСБ-В

Мі-8МСБ-В 10 морської авіаційної бригади, кадр з відео

Морська авіація Військово-морських сил ЗС України отримала ще два модернізованих гелікоптери Мі-8МСБ-В.

Про це в четвер, 25 листопада, інформує “Мілітарний” з посиланням на сюжет військової телерадіокомпанії “Бриз” Міністерства оборони України.

Ввідомо, що 10-та морська авіаційна бригада ВМС України отримала ще два багатоцільових модернізованих гелікоптери Мі-8МСБ-В.

Ці гелікоптери приєднаються до аналогічних повітряних суден, які були передані частині у 2019 році.

У модернізованих Мі-8МСБ-В посилено захист від ракет з інфрачервоними головками самонаведення та стрілецької зброї, вдосконалено радіонавігаційне обладнання та покращено можливості виконувати десантні і пошуково-рятувальні операції.

В рамках оновлення машини, встановлено два комплекти супутникової навігаційної системи, радіолокаційний відповідач, аварійний радіомаяк і твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу.

Це обладнання дає можливість виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІСАО.

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