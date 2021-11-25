У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію

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Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, передає пресслужба відомства.

Як зазначається, зібраний правоохоронцями матеріал дає підстави підозрювати чоловіка у шпигунській діяльності в інтересах Росії у співпраці з іще одним чоловіком, який раніше вже був затриманий польською спецслужбою.

Наголошується, 66-річний громадянин РП шкодив інтересам країни, діючи в інтересах ФСБ РФ.

Інформується, що затримання особи відбулося 21 листопада у Вармінсько-Мазурському воєводстві (північний схід Польщі, межує з Калінінградською областю РФ).

Під час обшуку в помешканні зібрано широку доказову базу щодо співпраці з російськими спецслужбами.

Особу арештовано на три місяці. Він свою провину не визнає.

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