У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ Російської Федерації.
Про це повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, передає пресслужба відомства.
Як зазначається, зібраний правоохоронцями матеріал дає підстави підозрювати чоловіка у шпигунській діяльності в інтересах Росії у співпраці з іще одним чоловіком, який раніше вже був затриманий польською спецслужбою.
Наголошується, 66-річний громадянин РП шкодив інтересам країни, діючи в інтересах ФСБ РФ.
Інформується, що затримання особи відбулося 21 листопада у Вармінсько-Мазурському воєводстві (північний схід Польщі, межує з Калінінградською областю РФ).
Під час обшуку в помешканні зібрано широку доказову базу щодо співпраці з російськими спецслужбами.
Особу арештовано на три місяці. Він свою провину не визнає.
Читайте також:
У Болгарії групу військових обвинувачують у шпигунстві на користь Росії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!