У Львові сплюндрували польські поховання на Личаківському цвинтарі, двох осіб затримано

Фото пресслужби Львівської міської ради

Поліцейські 25 листопада затримали двох жителів Донецької області, які сплюндрували польські поховання на Личаківському цвинтарі у Львові.

Про це з посиланням на патрульну поліцію Львова інформує “Радіо Свобода”.

Згідно з повідомленням, зловмисники на кам’яній стіні чорною фарбою написали “За Степана Бендер” і зробили смужки – синьо-жовті і червоно-чорні.

“Близько 17-ї години патрульні зауважили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які поводилися підозріло і згодом зайшли на територію цвинтаря”, – пише видання.

Поліцейські вирішили обстежити територію кладовища, були залучені додаткові екіпажі. Трьох осіб поліцейські виявили під час вчинення акту вандалізму на місці польських військових поховань.

Патрульні затримали двох чоловіків 43 та 49 років, які виявилися мешканцями Донеччини, третій чоловік втік.

Тривають слідчі дії.

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