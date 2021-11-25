Парламент Молдови виділив майже $80 млн для сплати боргу “Газпрому”

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Молдовський парламент затвердив поправки до держбюджету. Одна з них передбачає виділення 1,4 млрд леїв ($80 млн) на оплату боргу за газ “Газпрому”.

Про це інформує видання NewsMaker у четвер, 25 листопада.

Зокрема, затверджена поправка виділяє 1,7 млрд леїв держпідприємству Energocom. Із цієї суми 1,4 млрд леїв мають піти на оплату боргу за газ “Газпрому”.

Борг за спожитий газ у жовтні та частині листопада сплатять через підконтрольне “Газпрому” підприємство “Молдовагаз”.

“Газпром” напередодні погрожував відключити постачання газу до Молдови, якщо вона терміново не сплатить борг за спожитий у жовтні та листопаді газ у розмірі 1,4 млрд леїв.

На погашення боргу російське підприємство надало Молдові 48 годин.

Віцепрем’єр Андрей Спину 23 листопада уточнив, що влада заздалегідь виділила гроші для погашення заборгованості, проте вони не встигли пройти всі законні процедури, а саме ухвалення парламентом у двох читаннях, пише “Європейська правда”.

24 листопада представники “Газпрому” повідомили, що дедлайн сплив і вони не отримали гроші. Але, за їхніми словами, вони отримали прохання представників Молдови не відключати газ і продовжили термін оплати платежу за газ.

29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським “Газпромом” щодо продовження попереднього контракту на поставки на п’ять років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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