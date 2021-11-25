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Американський есмінець Arleigh Burke вирушив у Чорне море

25/11/2021 11:39

Есмінець Сполучених Штатів Америки класу “Арлі Берк” прямує до Чорного моря.

Про це в четвер, 25 листопада, інформує пресслужба штабу ВМС США у Європі та Африці.

“USSArleighBurke (DDG 51) розпочав перехід у Чорне море, щоби діяти разом із нашими союзниками НАТО та партнерами у цьому регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні-листопаді українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Туреччина та Румунії. До них були залучені флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney, патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт.
У тренуванні загалом взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер “Слов’янськ” і середній десантний корабель “Юрій Олефіренко“.

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