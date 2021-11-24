Військовий на Вінниччині хотів передати спецслужбам РФ таємні дані про підрозділи ППО, – СБУ

Військова контррозвідка СБУ звітує, що на Вінниччині викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України на прихованому збиранні секретних відомостей. Ймовірно, він планував передати спецслужбам РФ секретні дані щодо підрозділів протиповітряної оборони України.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ у середу, 24 листопада.
“У ході слідчих дій у зловмисника вилучено незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації. Встановлено, що посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено факт добровільного набуття громадянства РФ його двома близькими родичами. За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованої АР Крим, наголошують у спецслужбі.
При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти Збройних сил України. За матеріалами СБУ йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.
Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб, додали в СБ.
За обома фактами, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, проводилися слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.
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