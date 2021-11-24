Уряд виділяє ₴175 млн на посилення охорони українського кордону

Фото: пресслужба ДПСУ

Кабінет Міністрів виділяє 175 мільйонів гривень на посилення охорони українського кордону у зв’язку з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці.

Як передає “Укрінформ”, про це в середу, 24 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

“Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, ми продовжуємо посилювати наші кордони. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений на українсько-білоруський рубіж. Маємо бути готові до будь-якого сценарію, тому виділяємо 175 млн грн для посилення охоронних заходів українського кордону”, – сказав очільник уряду.

Він засудив ситуацію, яка склалася: “На наше переконання, використання мігрантів як механізму гібридної агресії є верхом зухвальства та антигуманності. Подібній практиці не має бути місця у цивілізованому світі”.

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